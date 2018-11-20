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此内容发布于2018年11月20日 下午11:20 最后更新 - 2018年11月20日 -23:20

（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天坦承女儿伊凡卡曾使用私人电邮处理政府事务，但不满媒体把此事和希拉蕊的「电邮门」相提并论，痛斥媒体这样报导，根本是「假新闻」。

川普2016年选总统时，选战主轴就摆在痛批对手希拉蕊・柯林顿（Hillary Clinton）违法使用私人电邮处理公务方面。

但川普今天主张，身兼他高级顾问的伊凡卡（Ivanka Trump）寄发的电邮不含机密资讯，也没使用大型主机，何错之有。

川普告诉记者：「伊凡卡初期有一小段时间写了一些电邮，这些电邮不像希拉蕊所寄的那么机密，也没像希拉蕊那样删掉。」

「她没有想隐瞒电邮…这些电邮都在总统纪录中…不像希拉蕊在地下室放了主机。你们说的是截然不同的事，都是假新闻。」

川普口沫横飞地帮女儿说话，却不太能平息两党议员的质疑声音。两党议员都表态会调查伊凡卡是否违反联邦纪录相关规定。

联邦众议院政府改革暨监督委员会（Government Reform and Oversight Committee）头号民主党人康明兹（Elijah Cummings）暗示，会重启去年针对川普政府官员私人电邮使用状况的调查。明年1月民主党掌控众院后，康明兹可能接任监督委员会主席。

康明兹发布声明说：「白宫从未交出我们要求的资料。」2014年「总统暨联邦档案法修正案」（Presidential and Federal Records Act Amendment）签署成法，就是由康明兹起草。

「我们需要那些文件确定伊凡卡以及（她的夫婿）库许纳（Jared Kushner）等官员遵守联邦纪录法规，这个政府的活动有完整纪录。」

康明兹坚称：「我的目标是不让这种事重演，不让这件事演变成共和党追杀希拉蕊那种状况。」

共和党籍的联邦参议院国土安全暨政府事务委员会（Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee）主席强生（Ron Johnson）也表示会检讨此事是否违法。强生曾主导国土安全暨政府事务委员会调查希拉蕊电邮使用状况。

强生今天告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「我们非常严肃地看待此事。」「联邦纪录是我们委员会的主管事项，我们会仔细调查。」（译者：郑诗韵/核稿：张晓雯）

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