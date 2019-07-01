此内容发布于2019年7月1日 下午11:50

（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普女儿伊凡卡在日本大阪20国集团（G20）峰会和川金板门店会面时频频露脸抢镜，引发争议，不仅惨遭美国社会冷嘲热讽，社群网站更掀起一股恶搞她的修图风。

美国第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）出任父亲高阶顾问一职，也频繁参与白宫事务。

即使美国民众对伊凡卡出现在内阁会议和椭圆形办公室（Oval Office）典礼已习以为常，却难以容忍她在G20大阪峰会及川普突访南韩并短暂踏进北韩领土时，不断露脸现身抢镜。

川普于分隔两韩的非军事区（DMZ）历史性会晤北韩最高领导人金正恩时，伊凡卡也在旁边。

英国广播公司（BBC）记者戈巴第（Parham Ghobadi）6月29日在推特（Twitter）上传一段来自法国总统府艾里赛宫（Elysee）的影片，显示伊凡卡突兀地尝试融入一些国家领袖的讨论，引发网友疯传。

影片里可见英国首相梅伊（Theresa May）、国际货币基金（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）正在谈论政策议题，伊凡卡试图靠近加入讨论。

此时，影片可见站在伊凡卡右侧的拉加德眉头一皱，似乎不想理会这位美国第一千金。

这在推特掀起一波「#不受欢迎的伊凡卡」（#UnwantedIvanka）主题标签恶搞活动，鼓励网友利用Photoshop修图，尽可能将伊凡卡合成至她不可能出现的历史场景中。

其中一张恶搞修图显示，伊凡卡和美国前总统小罗斯福（Franklin D. Roosevelt）、英国前首相邱吉尔（Winston Churchill）和前苏联独裁者史达林（Joseph Stalin）比肩而坐，参加二战时期举世闻名的雅尔达（Yalta）会议。

另一张搞笑修图则是伊凡卡乱入美国民权斗士马丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）在华府国家广场（National Mall），对广大群众发表演说的历史性画面。（译者：王品轩/核稿：刘文瑜）

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