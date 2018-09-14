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此内容发布于2018年9月14日 上午7:50 最后更新 - 2018年9月14日 -07:50

（法新社伊斯坦堡14日电） 叙利亚政府军对毗邻土耳其的反抗势力据点伊德利布省发动袭击的战事一触即发，引发国际社会日益关切。土耳其总统艾尔段17日将与俄罗斯总统蒲亭面商。

土国外长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）今天在电视转播的记者会中说：「艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）总统星期一将与蒲亭（Vladimir Putin）总统会面。」

土国高阶官员表示，这场会面将在俄国度假胜地素溪（Sochi）举行。

俄国支持的叙国政府军最近数周已在伊德利布省（Idlib）周围集结，令人担心收复这个反抗势力最后主要堡垒的空中和地面攻击已然迫在眉睫。

联合国机构和救援组织已一再警告，这样的袭击恐引发叙国7年内战以来最严重人道灾难。

为避免可能的攻击行动，土国已加大力道与俄国协商，并一再要求停火。不过艾尔段、蒲亭和伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）上周在德黑兰的3方高峰会未能达成停火协议。

俄国和伊朗是叙国总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）政权的主要后盾。

但寻求推翻阿塞德的反抗军战士则获土国支持。土国已表达，对反抗势力发动大规模攻势恐将引发难民大规模逃往其边界。

卡夫索格鲁今天表示，在对抗叙国恐怖组织的战役中，土国准备好与所有各方合作，但大马士革政权以伊德利布省存在圣战团体来合理化可能的战事，也招致他的批评。

他说：「我们准备好跟任何一方合作打击恐怖组织，但以打击恐怖分子为藉口杀害平民、妇女和儿童，这并不正确。我们不能用这种方法带来和平。」

安卡拉当局上个月正式将伊德利布省最强大武装派系、圣战团体沙姆解放组织（Hayat Tahrir al-Sham）定为恐怖团体。（译者：何宏儒）

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