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此内容发布于2018年6月23日 下午6:05 最后更新 - 2018年6月23日 -18:05

（法新社伊拉克纳加夫23日电） 伊拉克总理阿巴迪（Haider al-Abadi）和民族主义派教士萨德（Moqtada Sadr）今天宣布，为了在5月大选后成立新政府，他们已同意结盟。

萨德与伊拉克共产党合组的政治集团在国会选举中赢得54席，成为总共329席国会中的最大政治集团，阿巴迪领导的集团获42席，排名第3。

阿巴迪今天走访什叶派圣城纳加夫（Najaf）会晤萨德。历经3小时会谈后，他们发表联合声明宣布，双方同意结盟。

联合声明表示，他们的结盟「超越宗派主义和族裔」议题，目的是为了加速成立新政府以及就满足人民期望的原则达成协议。

亲近萨德所领导「朝改革前进」联盟（Marching Towards Reform）的消息人士表示，最棘手议题是由谁出任新政府总理。阿巴迪希望保住总理职位，但遭到在大选中击败其集团的对手反对。

今天发表的联合声明并未提及萨德于本月稍早前与另外两个联盟的结盟关系。

萨德上周与亲伊朗的什叶派民兵指挥官阿米里（Hadi al-Ameri）领导的联盟达成结盟协议，后者在大选中夺得47席，排名第2。

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