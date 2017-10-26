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此内容发布于2017年10月26日 上午3:50 最后更新 - 2017年10月26日 -03:50

（法新社巴格达26日电） 虽然伊拉克库德族称伊拉克军队曾在土耳其边界附近攻击库德族战士，伊拉克军队今天仍对境内最后一处伊斯兰国（IS）堡垒展开攻击，称这是对抗圣战士的「最后一场大型作战」。

伊拉克库德族上个月举行独立公投，令人担心伊拉克政府和库德族领袖间的激烈争论可能会阻碍对抗圣战士的战役。

伊拉克军队已经收复逾90%伊斯兰国2014年在伊拉克占领的土地，圣战士现在遭逼退到幼发拉底河（Euphrates）河谷地区，当地毗邻叙利亚境内部分仍遭伊斯兰国占领的地区。

伊拉克总理阿巴迪（Haider Al-Abadi）说：「这个英雄军团正在进入伊拉克境内最后一处恐怖主义的巢穴，要解放卡恩（Al-Qaim）、拉瓦（Rawa）和周围的村落。」

他还说：「多亏我们奋战英雄的决心和毅力，它们都将回归祖国怀抱。」

「伊斯兰国的人将别无选择，不投降就得死。」

美国为首对抗伊斯兰国的联军表示，这是对抗圣战士的「最后一场大型作战」。

同时，数以千计伊拉克联邦部队和民兵正在参与行动，重申联邦政府对长期与库德族存在争议的数千平方公里土地的控制权。

库德族当局表示，联邦部队与同盟准军事部队今天加快行动，在北部与土耳其接壤的尼尼维省（Nineveh）油矿丰富的争议地区攻击库德族部队。（译者：中央社李佩珊）

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