此内容发布于2019年7月2日 上午3:50

（法新社巴格达1日电） 伊拉克效法欧洲6月28日生效的特殊法人地位（SPV）机制，着手建立金融「漏洞」，以绕过美国制裁，继续向伊朗采购重要的天然气与电力。

3名高阶伊拉克官员说，特殊法人地位机制将允许伊拉克以本国货币第纳尔（dinar）支付从伊朗进口的天然气和电力，伊朗则可用这些资金专门购买人道物资。

巴格达当局小心翼翼游走于伊朗和美国这2个伊拉克的主要盟国之间，这个替代办法让巴格达得以继续运作，并在不触发美国制裁下，避免电力和天然气短缺引发的示威活动。

一名高阶政府官员告诉法新社，这是伊拉克、伊朗和美方官员历经数月会谈的结果。

这名官员说：「伊拉克政府将持续向伊朗购买天然气，以伊拉克货币第纳尔支付，将这些钱存入伊拉克境内一个特别银行帐户。」

「伊朗将无法领出这笔钱，但能用来向伊拉克以外的地方采购商品。」

根据伊朗石油部长桑加尼（Bijan Zangeneh）的说法，伊拉克之前向伊朗采购天然气和电力的帐单费用余额约20亿美元。

一名美国官员告诉法新社，华府当局知道有这项机制的设置。

对此，美国驻巴格达大使馆拒绝评论，伊朗大使馆则未回应法新社要求置评。

另2名高阶伊拉克官员证实，在美方知悉情况下，巴格达当局正在开立这类帐户，但是未松口是否已开始使用此帐户。

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