此内容发布于2019年3月21日 下午10:35

（法新社伊拉克摩苏尔21日电） 在库德族新年之际，伊拉克摩苏尔地区一渡轮疑因超载而沉没，酿成近100人丧生的悲剧，是伊拉克近年来最严重的意外。

伊拉克从圣战团体伊斯兰国（IS）手中收复北部城市摩苏尔（Mosul）后，居民今年才恢复在底格里斯河（Tigris）沿岸的年度庆祝活动，如今发生这起意外，让人无限感伤。

伊拉克总理马帝（Adel Abdel Mahdi）在视察事故现场时，宣布举国哀悼3天。他下令迅速展开调查「以厘清责任」。

这艘渡轮超载，挤满男男女女及孩童，船只当时穿越底格里斯河，前往热门的野餐地区，庆祝诺露兹节（Nowruz），那是库德族的新年，也是伊拉克地区象徵春天开始的节日。船难发生时也恰逢伊拉克的母亲节。

内政部最新统计指出，有94人丧生，另有55人获救。内政部发言人马安（Saad Maan）稍早表示，至少19名孩童罹难。总理则表示，有61名妇女丧命。

摩苏尔安全消息人士表示，水位高涨加上船只超载，导致这场灾难，船上人数远远超过100人。摩苏尔另一名安全官员告诉法新社：「船沉是因为有太多乘客登船了。」伊拉克司法部表示，已经下令逮捕9名渡轮公司人员，并禁止船东和旅游景点负责人离境。

有关当局曾警告民众小心，因为连日豪雨导致摩苏尔水坝泄洪，河流水位升高。社群媒体上的影片可见湍急的河流，许多人浮在水上，或试图在局部淹没的船体附近游泳。

一名曾在船上的民众表示，船在河中央翻覆。

他说：「船载太多乘客了，所以水开始冲上船，让渡轮变得越来越重，然后翻覆。我亲眼看到水中有溺毙的孩童。」

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