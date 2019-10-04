此内容发布于2019年10月5日 上午12:50

（法新社巴格达4日电） 伊拉克反贪腐和高失业率示威今天进入第4天，抗议群众与警方爆发暴力冲突，酿成至少60死。

伊拉克人权委员会（Iraqi Human Rights Commission）今晚表示，4天以来血腥示威造成至少60人丧命，但未说明多少人属于平民或安全部队人员。先前的死亡人数为44人。

最新死亡数据包括首都巴格达（Baghdad）一家医院18名死者。

伊拉克这波示威造成1600多人受伤，人数可能还会继续增加。

巴格达和其他城市今天混乱的抗议活动夺走至少10人性命，包括2名警察和2名平民，安全部队表示，这些人遭到「身分不明狙击手」枪杀身亡。

法新社记者表示，巴格达各地都听到自动步枪快速开火的声音。

什叶派宗教领袖大阿亚图拉（Grand Ayatollah）希斯塔尼（Ali al-Sistani）于午间布道时，敦促有关当局听取示威者的诉求，并警告要立即采取明确的行动，否则示威抗议可能升级。

伊拉克各地自1日起爆发抗议活动，处境艰难的总理马帝（Adel Abdel Mahdi）在首场演说中呼吁年轻示威者保持耐心，并表示其上任未满一年的政府需要更多时间，使他的改革计画付诸实践。

虽然马帝提出恳求，但法新社记者表示，宵禁和切断网路仍旧引发民众不满，示威者今天涌向具指标意义集会场所解放广场（Tahrir Square），与镇暴警察爆发冲突。（译者：叶俐纬/核稿：卢映孜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram