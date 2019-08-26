此内容发布于2019年8月27日 上午1:35

（法新社布鲁塞尔26日电） 一名试图从法国游到英国的伊拉克移民，在横渡英吉利海峡时不幸溺毙，比利时有关当局今天表示，他的遗体被人发现漂浮在比利时沿岸外海。

布鲁日（Bruges）检察官办公室表示，48岁的死者23日在滨海度假胜地济布鲁治（Zeebrugge）附近被发现时，身着用空塑胶瓶拼凑而成的救生衣，并带着一个装有身分证明文件的小包包。

济布鲁治所在的法兰德斯省（West Flanders）省长狄卡鲁威（Carl Decaluwe）今天告诉法新社说：「这是我们第一次发现移民的尸体。」

官员认为，死者是在试图从法国北部海滩游到英国的途中溺毙。他的遗体据信是由洋流带到比利时海域。

比利时通讯社（Belga）报导指出，死者被发现在济布鲁治外海约30公里处的风力发电厂附近漂流。

根据比利时通讯社所言，死者是未能在德国获得庇护后，试图游到英国。

8天前，一名比利时水手发现一名男子，系着一个用空塑胶瓶做成的腰带，在法国敦克尔克（Dunkirk）外海大声求救。

那名水手向法国海事当局通报18日事件，表示他试图要救那名男子，但他被洋流冲走。

移民现在甘冒更大风险从法国迁徙到英国，因为相较于逃离家乡战火或迫害的移民，法国对寻求到欧洲过着更好生活的经济移民采取毫不妥协的作法。

根据法国官方今天发布的数据，自1月起，已有约1450名移民被英国或法国的海岸防卫队救起，那几乎是2018年整年试图横渡英吉利海峡人数的两倍以上。

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