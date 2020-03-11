此内容发布于2020年3月11日 下午9:05

（法新社巴格达11日电） 美国官员今天表示，外籍联军在伊拉克的基地遭火箭攻击，造成一名美军、一名英军及一名美国承包商丧命。这是近年致死人数最多的一次火箭攻击。

18枚火箭今晚连击伊拉克巴格达北方的塔吉空军基地（Taji air base），基地内驻扎美国主导的联军部队，主要任务是协助当地对抗极端武装分子。

联军声明表示，有3人在攻击中丧命，还有12人受伤，但未提供伤者国籍。

根据美国官员说法，死者包括两名美国人及一名英国人。伊拉克军方表示，火箭是从一辆卡车上发射，但未提到伤亡。

美国及英国政府事发后暂未评论，也尚无组织出面宣称发动攻击。

美国政府曾指责出自伊拉克民兵组织「人民动员」（Hashed al-Shaabi）的派系近期发动类似攻击；「人民动员」已并入伊拉克政府军，并有伊朗在背后支持。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，塔吉基地遭攻击后数小时内，就有3架战机轰炸这些派系团体位于叙利亚与伊拉克交界的据点，这些战机疑似属于美国主导的联军。

这个战争观察组织认为，这起攻击可能导致事态朝危险方向恶化。据报至少18名伊拉克战士死亡。（译者：曾依璇/核稿：刘文瑜）

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