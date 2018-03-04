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此内容发布于2018年3月4日 下午10:50 最后更新 - 2018年3月4日 -22:50

（法新社巴格达4日电） 法新社今天目睹的信件显示，伊拉克政府接到一封信件，要求扣押前总统海珊（Saddam Hussein）数十名亲属与密友的资产。

伊拉克问责与正义委员会（Accountability and Justice Committee）这封信除了寄到总理办公室之外，同时也送交财政、司法与农业部。

名单包括海珊时代官员与社会复兴党干部，其中有的身在狱中、有的已遭处决或身亡，还有他们的妻子、儿女、孙儿女及其他亲属。

名单中有海珊的侄子梅吉德（Ali Hassan al-Majid），梅吉德的绰号「化武阿里」（Chemical Ali）更为人所熟知，他因1988年下令用毒气杀害数千名库德族人，于2010年遭处绞刑。

长期担任外交部长的阿济兹（Tareq Aziz）也在名单中。美国为首国家2003年入侵伊拉克、推翻海珊之前，阿济兹当时担任副总理。

阿济兹是海珊核心集团内唯一基督徒，2013年遭判处死刑，2年后死在狱中。

阿济兹的儿子齐亚德（Ziad）现居约旦，他谴责这封信完全就是针对伊拉克5月12日议会选举的「骗票噱头」。（译者：林宏翰/核稿：徐崇哲）

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