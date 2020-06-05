此内容发布于2020年6月6日 上午12:35

（法新社巴黎5日电） 法国官员今天表示，法军部队在非洲的马利北部击毙「伊斯兰北非盖达组织」（AQIM）首脑、阿尔及利亚籍的德鲁克岱尔（Abdelmalek Droukdel）。

法国国防部长帕利（Florence Parly）指出，德鲁克岱尔是昨天在马利与阿尔及利亚边界附近遭击毙，他的许多亲密盟友也一并遭「歼灭」。

伊斯兰北非盖达组织（Al-Qaeda in the Islamic Maghreb）在阿尔及利亚边界设有基地，用来在撒哈拉以南非洲沙赫尔区（Sahel）发动攻击与绑架西方人士。

伊斯兰北非盖达组织源自于阿尔及利亚激进伊斯兰主义者于1990年代后期成立的组织；德鲁克岱尔对此区数个附属圣战士组织握有权力。

法国今天也声称逮捕大撒哈拉伊斯兰国（Islamic State in the Greater Sahara, EIGS）首脑。大撒哈拉伊斯兰国时常在尼日的西部边界发动攻击。

帕利推文说：「5月19日，法国部队逮捕姆伦巴特（Mohamed el Mrabat），他是沙赫尔区的圣战士老手，也是大撒哈拉伊斯兰国的重要干部。」

帕利说，针对大撒哈拉伊斯兰国「在此区其他重大恐怖威胁」的作战行动仍持续进行。（译者：张晓雯/核稿：陈亦伟）

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