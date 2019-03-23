此内容发布于2019年3月23日 上午5:05

（法新社贝鲁特23日电） 库德族领导的叙利亚民主力量今天宣布，已彻底消灭伊斯兰国（IS）建立的「哈里发国」，但假设叙利亚库德族的主要盟友美国坚持撤军，他们得来不易的有限自治权恐将面临危险。

叙利亚民主力量（Syrian Democratic Forces, SDF）今天指出，他们已经拿下IS在叙国境内的最后据点巴古斯村（Baghouz），彻底消灭了IS宣称建立的「哈里发国」（caliphate）。

IS于2014年6月宣布建立名为「哈里发国」的伊斯兰政权，极盛时期曾涵盖伊拉克和叙利亚领土的1/3。

库德族大致上没有参与叙利亚8年内战，内战期间反倒控制了叙国1/3领土并建立自治机构。

但美军预计撤离叙利亚，会让库德族暴露在土耳其的攻击之下，且需要大马士革当局的保护，这对于他们的自治梦想造成重大打击。

2014年底以来，库德族战士一直带头对抗IS，但邻国土耳其将库德族视为「恐怖分子」。

然而在叙利亚民主力量掌控的地区，美军势力的存在成为抵御土耳其攻击的盾牌。

但美国总统川普去年12月宣布，因为IS已被「击溃」，所以将全面撤离在叙利亚的2000名美军，这项举动让华府的各大盟邦相当震惊。

库德族事务分析家席维罗格鲁（Mutlu Civiroglu）表示：「库德族面临不确定的未来。最迫切的威胁看似来自土耳其。」

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