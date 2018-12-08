伊斯坦堡回收宝特瓶 送交通卡加值金

此内容发布于2018年12月9日 上午12:05

（法新社伊斯坦堡9日综合外电报导）为鼓励民众回收再利用，欧洲及台湾纷纷推出资源回收机，如今土耳其伊斯坦堡也吹起环保风，在地铁大站设立只吃宝特瓶的自动回收机，民众投入宝特瓶后，便可为通行卡加值。

亚齐克（Tulay Gercek）手持一大袋塑胶瓶罐，来到伊斯坦堡市人潮汹涌的西山奈（Sishane）地铁站前，将宝特瓶塞入回收机的洞口，接着机器便为她的伊斯坦堡通用卡加值。手持这张卡，亚齐克可搭乘大众交通工具，走遍这座城市。

亚齐克说：「我每天都带宝特瓶来，我以前常将它们扔进垃圾桶内。这是非常好的计画，多多益善。」

「我认为这将有助提高公众意识。」

伊斯坦堡市政府先在3处地铁站设置自动回收机，希望将来可以扩展到更多地点。

土耳其人口逾8000万，回收利用的纪录不良，如今伊斯坦堡市推出这项试行计画，实属难得。

倡议人士表示，土耳其民众必须迅速改变过去作风，开始回收利用废弃物，而有若干迹象显示，当局已开始了解改变民众挥霍习惯的必要性。

根据耶鲁大学环境法及政策中心（Yale Center for Environmental Law and Policy）就180个国家的环保绩效进行评比后，制成的2018年环保绩效指数（EPI），土耳其排名第108位，得分52.96。

瑞士则因在诸多议题上表现亮眼，尤其在气候、能源及打击空气污染面向更是可圈可点而位居榜首，得分87.42。

土耳其环保团体「留意你的废弃物」（Mind Your Waste）基金会的古泽尔（Oya Guzel）表示，土耳其每年制造约3100万公吨的废弃物，且仅回收利用其中的11%。

伊斯坦堡市政府表示，不可回收的废弃物中，有61%用以燃烧发电，28%以掩埋处理。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）如今也开始关注回收利用的议题。土国环境及城市规划部长库伦（Murat Kurum）表示，当局1月起也将比照欧洲国家，向消费者收塑胶袋费用。

土耳其第一夫人艾米内（Emine Erdogan）也力挺回收活动，她在主题为零浪费的会议上表示，国家的目标是打造「更宜居的环境」，及「在废弃物的源头先行分类后回收，藉此使经济力量更强大」。

她说，总统府以身作则，让府内工作人员接受回收废弃物的训练。

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