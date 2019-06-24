此内容发布于2019年6月24日 上午9:35

（法新社安卡拉24日电） 土耳其总统艾尔段领导的正义发展党（AKP）23日在伊斯坦堡��长二度选举中惨败，现在可能还得面对党内要角另起炉灶、成立新政党的压力，艾尔段可谓内外交迫。

据安纳杜鲁新闻社（Anadolu Agency）即时票数统计系统，在已开出的超过99%选票中，代表在野共和人民党（CHP）参选伊斯坦堡��长的伊玛莫鲁（Ekrem Imamoglu），得票率领先正义发展党候选人尤迪伦（Binali Yildirim）约9%。

伊玛莫鲁原已于3月的伊斯坦堡��长选举中胜出，但最高选举委员会随后接受正义发展党所提申诉，于5月6日取消选举结果，决定6月23日重选。

多数分析家当时即认为，艾尔段以作弊为由主张取消3月选举，结果势必得冒巨大政治风险，而计票结果显示，伊玛莫鲁在第二次市长选举中，与尤迪伦的票数差距已非3月的约1万3000票，而是超过80万票。

尽管正义发展党仍是全国民意支持度最高的政党，土耳其近来的经济困境，包括两位数的通货膨胀率和高失业率，已重挫其实力。

安卡拉毕尔肯特大学（Bilkent University）助理教授艾森（Berk Esen）指出：「正义发展党的菁英们大概会试着淡化选举这件事，摆出『这没什么』的姿态。」

不过，艾森提醒，艾尔段仍得面对内部倾轧。

近来持续有传言指出，正义发展党昔日要角，包括前总理达夫托葛鲁（Ahmet Davutoglu）和前总统莒内（Abdullah Gul），正考虑另组新党。这两人此前都对党领导层决定发动二次选举提出批评。

目前，正义发展党的盟友右翼民族行动党（MHP）的动向备受瞩目。执政党需要它的支持以维持国会多数，一旦双方分裂，土耳其可能必须改选国会，这对5年内已投了8次票的选民来说，恐怕是不受欢迎的消息。

另一方面，艾尔段仍有能力不让伊玛莫鲁过好日子，因为正义发展党在伊斯坦堡市议会仍是多数党。此外，艾尔段本身在土耳其政坛的地位也仍不容小觑。

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