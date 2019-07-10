此内容发布于2019年7月10日 下午11:50

（法新社华盛顿10日综合外电报导）伊朗伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）武装船今天试图在波斯湾夺取一艘英国油轮，遭到英国皇家海军巡防舰驱离。

2名美国官员表示，英国遗产号（Heritage）油轮当时正航行于波斯湾，准备进入荷莫兹海峡（Hormuz Strait）航道时，一艘伊朗船只驶近。伊朗下令油轮改变航道，停泊在附近的伊朗领海。

美方飞机当时正在上空飞行，录下事发经过。

英国皇家海军巡防舰蒙特罗斯号（HMS Montrose）当时也在远处护卫这艘油轮，随即将枪口对准伊朗船只，给予口头警告后，见到伊朗船只撤离。

伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）今天警告英国在直布罗陀（Gibraltar）海岸扣押伊朗其中一艘油轮将招致的「后果」。

伊朗国营电视台播出罗哈尼向国会议员说：「我要让英国知道，他们（在海上）挑起不安，那就要了解之后将接踵而至的后果。」

一艘330公尺长、能载运200万桶石油的Grace 1油轮4日在英国海外领地直布罗陀海域遭警方与海关官员拦阻扣押，此举也获英国皇家海军陆战队一支行动小组协助。

伊朗谴责扣押是「非法拦截」，但是直布罗陀官员称，这艘船载运的货物据信是要运往叙利亚，而叙国正面临欧盟制裁。（译者：王品轩/核稿：徐睿承）

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