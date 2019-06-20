此内容发布于2019年6月20日 下午11:35

（法新社华盛顿21日电） 伊朗击落一架美军无人机、被美国总统川普称「铸下大错」后，「纽约时报」今天披露，川普原本批准昨晚空袭部分伊朗境内的目标，但随后临时喊卡。

纽约时报引述高层官员指出，美国原本计划20日晚间攻击像是雷达和飞弹连队等少部分伊朗目标，但空袭计画尚在初步阶段即喊停；当时执行任务的战机已升空，水面舰艇也已就位，但任务临时被叫停，所有机舰均没发射飞弹。

纽时指出，目前还不清楚究竟是川普临时改变主意，还是因后勤或战略问题迫使川普政府改弦更张，也不清楚后续会否重新展开空袭。

伊朗稍早表示，在他们发射飞弹击落一架美军「全球之鹰」（Global Hawk）无人侦察机后，已在伊朗水域发现部分飞机残骸；不过五角大厦表示，无人机遭攻击时是在公海上空。

事发后川普一度推文说「伊朗铸下大错」，但随后似有意让美伊紧张降温，改口说「很难相信这是故意的，如果你想要知道真相的话」、「我想这可能是不听令的蠢人所为」。

由于川普所释讯息杂乱无章，全世界都暂无法确定华府下一步将如何。

伊朗外交部长查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）则说：「我们不求战，但将捍卫领空、领土和领海。」（译者：徐睿承/核稿：陈亦伟）

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