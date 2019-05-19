此内容发布于2019年5月19日 下午11:50

（法新社吉达19日电） 主要石油生产国今天在沙乌地港市吉达开会，石油输出国家组织首要成员沙乌地阿拉伯和主要产油国阿拉伯联合大公国说，尽管伊朗和委内瑞拉产量骤减，石油供应充足，库存也增加。

美国和伊朗在波斯湾紧张对峙不断升高，可能打乱全球原油供应，产油国开会讨论如何稳定国际油市波动。

沙国能源部长法利赫（Khalid al-Falih）在会议开始时告诉记者，尽管如此，「我们看见（石油）库存增加，供应充足」。

他还说：「没人希望看见（石油）库存再度增加。」石油供应过剩，导致油价在去年下半年崩跌。

法利赫会后召开记者会说，石油输出国组织与减产伙伴国（OPEC+）「一同继续努力达成供需稳定」。

主要石油生产国召开会议前几天，数艘油轮在高度敏感的波斯湾水域遭破坏行动攻击，与伊朗结盟的叶门叛军也宣称对沙乌地阿拉伯输油管发动攻击。

不过法利赫今天重申，沙国的石油设施都受到完善保护。

与此同时，美国重新启动对伊朗的全面制裁，大砍伊朗原油出口量。

但法利赫质疑媒体报导指伊朗石油出口骤降的说法。伊朗并未派代表出席这场会议。

他说：「没人晓得…伊朗出口的商品具高度投机性和不确定性…有很多石油运离伊朗沿岸和水域。」

国际能源总署（IEA）上周说，伊朗4月原油产量减至每天260万桶，美国重启制裁前，伊朗原油产量为每天390万桶。

伊朗石油产量已降至5年来最低，5月可能再跌到自1980年至1988年两伊战争以来前所未见的情况。

遭美国实施石油制裁的还有委内瑞拉，委国石油产量也下滑，自去年第3季以来，已减少超过一半。

不过石油输出国担心，一窝蜂提高产量来弥补伊朗减产缺口恐引发后患，导致供过于求的情况再次上演。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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