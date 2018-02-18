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此内容发布于2018年2月18日 上午9:50 最后更新 - 2018年2月18日 -09:50

（法新社德黑兰18日电） 伊朗一架国内线客机今天坠毁在中部萨格洛斯山区，机上所有66名乘客和机组员恐怕都已丧生，但由于坠机地点有暴风雪，救难人员还难以找到残骸。

阿塞曼航空公司（Aseman Airlines）公关主管塔巴泰白（Mohammad Tabatabai）告诉国营伊朗伊斯兰共和国广播电视台（IRIB），这架编号EP3704班机由首都德黑兰的麦拉贝德机场（Mehrabad）起飞后约45分钟，就由雷达幕上消失。

这是伊朗最近几个月来第3起重大灾难。去年11月克尔曼沙省（Kermanshah）发生强震，造成至少620人丧生；上个月一艘油轮在中国海岸外发生撞船事故，也有30名伊朗船员罹难。

这架ATR-72型双发动机螺旋桨飞机已服役25年，今晨8时由德黑兰起飞后，原本要前往西南部城市亚苏季（Yasuj），约在德黑兰南方500公里处。

这起空难的伤亡人数和坠机地点说法不一，官员后来表示，救难小组仍无法找到残骸。

塔巴泰白告诉伊朗学生通讯社（ISNA）：「我们仍然未能到达坠机地点，因此我们无法精确和明确证实所有乘客都已丧生。」

他表示，客机上载有60位乘客，包括一个儿童，另有6位机组员。

伊朗救难机构地区主管蒲蓝法（Jalal Pooranfar）告诉学生通讯社，救援小组已奉派前往可能的坠机区域。他又说：「但是由于有暴风雪，直升机无法继续飞行。」

红新月会（Red Crescent）地方办公室的负责人墨沙维（Seyed Noor Mohammad Mousavi）告诉伊朗通讯社（IRNA），已出动一架无人机协助寻找飞机残骸。

另一位红新月会人员说，总计有30支救难小组共120人出动搜救。

塔布纳克新闻网（Tabnak）报导，一名男子幸运错过这班失事班机，他表示心情既喜又悲，虽高兴逃过一劫，但也为罹难者悲伤。网站并刊出他未使用的机票。

伊朗遭国际孤立数十年，国内航空业者机队老旧，难以维修和更新。据伊朗通讯社报导，阿塞曼航空的机队就包括至少3架ATR-72型螺旋桨飞机，都是1990年代初期出厂。

部分隶属欧洲空中巴士公司（Airbus）的ATR公司告诉法新社，正在研究今天坠机事件的详情。

伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）命令运输部，成立危机小组调查这起空难并协助搜救行动。

阿塞曼航空也拥有3架波音727-200型（Boeing 727-200）飞机，历史几乎和1979年的伊斯兰革命一样悠久，在革命的次年首度飞行。

伊朗2015年与世界列强签署核子协议，取消对采购飞机的制裁措施是其中主要条款。阿塞曼航空后来与波音公司敲定购买30架波音737 MAX飞机（Boeing 737 MAX）的合约，总价30亿美元，并附带再增购30架的选择权。

不过，如果美国总统川普实现他的威胁，在今后几个月决定对伊朗重新实施制裁，这项交易可能泡汤。

销售飞机给伊朗的交易都必须获得美国财政部同意，财政部目前已经核准售予国营伊朗航空公司（Iran Air）80架波音飞机和100架空中巴士飞机的交易案。第一批的几架空中巴士飞机已经抵达德黑兰。

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