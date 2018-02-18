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此内容发布于2018年2月18日 上午9:35 最后更新 - 2018年2月18日 -09:35

（法新社德黑兰18日电） 伊朗一架国内线客机今天坠毁在中部萨格洛斯山区，机上所有66名乘客和机组员恐怕都已丧生，但救难人员还未找到残骸。

阿塞曼航空公司（Aseman Airlines）公关主管塔巴泰白（Mohammad Tabatabai）告诉国营伊朗伊斯兰共和国广播电视台（IRIB），这架编号EP3704班机由首都德黑兰的麦拉贝德机场（Mehrabad）起飞后约45分钟，就由雷达幕上消失。

这是伊朗最近几个月来第3起重大灾难。去年11月克尔曼沙省（Kermanshah）发生强震，造成至少620人丧生；上个月一艘油轮在中国海岸外发生撞船事故，也有30名伊朗船员罹难。

这架ATR-72型双发动机螺旋桨飞机已服役25年，今晨8时由德黑兰起飞后，原本要前往西南部城市亚苏季（Yasuj），约在德黑兰南方500公里处。

这起空难的伤亡人数和坠机地点说法不一，官员后来表示，救难小组仍无法找到残骸。

塔巴泰白告诉伊朗学生通讯社（ISNA）：「我们仍然未能到达坠机地点，因此我们无法精确和明确证实所有乘客都已丧生。」

他表示，客机上载有60位乘客，包括一个儿童，另有6位机组员。

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