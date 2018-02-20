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此内容发布于2018年2月20日 上午9:50 最后更新 - 2018年2月20日 -09:50

（法新社德黑兰20日电） 伊朗军方发言人表示，搜救小组今天发现了两天前在萨格洛斯山区（Zagros）失踪客机的残骸。这架飞机上的66位乘员恐怕都已丧生。

阿塞曼航空公司（Aseman Airlines）这架EP3704班机18日上午飞越萨格洛斯山区时，由雷达幕上消失，距离由首都德黑兰的机场起飞仅45分钟。

过去两天雪大雾重，今晨天气才终于放晴，直升机搜救时能见度较佳。

革命卫队（Revolutionary Guards）发言人夏立夫（Ramezan Sharif）告诉国营伊朗伊斯兰共和国广播电视台（IRIB）：「直升机今晨在迪纳山（Dena）上发现了飞机的残骸。」

迪纳山是萨格洛斯山脉的一部分，直升机摄得的画面显示，高山上深深的积雪中可见飞机残骸。

一位飞行员告诉电视台，他看到「飞机周围散布一些尸体」，地点在诺戈尔村（Noghol）一带，当地高度约4000公尺。

由于坠机地点地势险峻，直升机无法降落，官员并警告，今天稍后天气恐怕又要转坏，可供救援时间很短。

军方地面部队指挥官赫达利（Kioumars Heydari）告诉电视台，希望地面搜救小组能在两小时内到达坠机地点。

他说：「他们有装备可在雪地载运遗体。如果天气状况允许，他们也准备以空运方式运送遗体，但我被告知，直升机不可能在那里降落。」

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