此内容发布于2019年7月6日 下午10:20

（法新社德黑兰6日电） 伊朗最高领袖的高层顾问暗示，伊朗可能为了和平目的，将浓缩铀纯度提高到5% 。法国总统马克宏说，将寻求与有关各方重启对话，以降低与核协议相关的紧张情势。

美国总统川普去年5月退出多边核协议、恢复并加强对伊朗制裁后，伊朗今年5月8日扬言将自本月7日起停止遵守协议部分内容。

伊朗与世界列强达成的核协议规定，伊朗的浓缩铀纯度上限为3.67%，足以用来发电，但远低于制造核武所需的90%以上。

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的外交政策顾问维拉雅蒂（Ali Akbar Velayati）在昨天刊出的访问中说：「伊朗将为和平活动所需，尽量提高浓缩铀纯度。」

他说：「布什尔（Bushehr）核子反应炉需要5%的纯度，这完全是和平目标。」

布什尔是伊朗唯一的核电厂，目前仰赖自俄罗斯进口的燃料营运，并且受到联合国国际原子能总署（IAEA ）的严密监督。

自美国去年退出多边核协议，伊朗正寻求施压中国、英国、法国、德国和俄罗斯等签署核协议国家，以挽救这项协议。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天告诉伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）说，他对「核协议（效力）削弱的风险」和随之而来的后果感到非常忧心。

马克宏办公室补充说，马克宏将与伊朗当局及有关各方继续协商，以「降低与核协议相关的紧张情势」。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram