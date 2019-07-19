此内容发布于2019年7月19日 下午8:20

（法新社杜拜/华盛顿19日电） 波斯湾局势再度升温，伊朗革命卫队今天宣布在荷莫兹海峡扣押一艘英国油轮。

英国表示，正急切了解史丹纳帝国号（Stena Impero）油轮的情况。原定前往沙乌地阿拉伯港口的史丹纳帝国号油轮在行经波湾入口荷莫兹海峡时，突然改变航行方向。

伊朗通讯社（IRNA）引述军方消息人士的话报导，这艘油轮关闭追踪器，不理会伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）的警告，并在航道上朝错误的方向行进。

英国外交大臣韩特（Jeremy Hunt）向记者表示：「我们将在深思熟虑后做出强而有力的回应，我们也完全清楚，如果不迅速解决这个情况，将有严重后果。」

韩特说，英国「没有考虑军事行动选项，我们正考虑以外交方式解决情况」。

伊朗半官方的塔斯尼姆通讯社（Tasnim）引述军方消息人士报导，伊朗革命卫队没有在波斯湾扣押第2艘英国油轮，即英国经营、挂赖比瑞亚国旗的的万事达号（Mesdar）。

根据路孚特（Refinitiv）的船只追踪数据，万事达号油轮今天下午突然急速北转，驶往伊朗的海岸，但后来再度改变行驶路线，往西驶离伊朗。

去年华府和德黑兰之间的关系恶化，当时美国总统川普退出列强2015年与伊朗达成的核协议。伊朗同意根据核协议限制他们的核计画，以换取国际社会解除经济制裁，但美国退出核协议后，再度祭出制裁，重创伊朗经济。（译者：陈昱婷/核稿：张晓雯）

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