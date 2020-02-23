此内容发布于2020年2月23日 下午4:20

（法新社德黑兰23日电） 伊朗境内武汉肺炎疫情死亡数今天达到8人，这是中国以外国家的最高数据，邻国伊拉克、土耳其、巴基斯坦纷纷关闭接壤伊朗的边界，阿富汗也禁止两国之间的空中及陆上交通。

土耳其和巴基斯坦当局都已经宣布将关闭与伊朗之间的边界，伊拉克政府早于20日就决定对伊朗关闭边界，并停发签证给伊朗人。

亚美尼亚总理帕齐尼安（Nikol Pachinian）今天同样宣布，亚美尼亚将关闭与伊朗的边界，并暂停两国之间的航班，预计这些措施将持续两个星期。

阿富汗今天也暂停与伊朗之间的空中及陆上交通。伊朗境内有上百万名阿富汗难民。

约旦政府则宣布，他们将禁止中国、伊朗及南韩的公民，以及从这些国家前来的其他外国人士入境，以因应致命的冠状病毒疫情。

约旦媒体事务官员阿戴勒（Amjad Adayleh）表示，这项禁令将是「暂时性的」，且会针对来自这3个国家的所有外籍人士实施。

阿戴勒还说：「从这些国家启程返国的约旦人将被隔离两周，以确保他们没有感染冠状病毒。」

伊朗政府已经证实，目前境内有43起武汉肺炎确诊病例，其中有8人不治，大多数病例发生在首都德黑兰（Tehran）以南的什叶派圣城科姆（Qom）。（译者：陈彦钧）

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