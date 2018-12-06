伊朗汽车炸弹攻击 至少4死

此内容发布于2018年12月6日 上午3:05

（法新社德黑兰6日电） 伊朗官方媒体报导，东南部港市查巴哈（Chabahar）今天发生汽车炸弹攻击，至少4人丧命。

伊朗国营电视台报导，这起「恐怖攻击」事件并造成数人受伤。伊朗通讯社（IRNA）表示，这是汽车炸弹引爆。

这起攻击事件发生在希斯坦-巴鲁车斯坦省（Sistan Baluchistan），当地长期以来是冲突引爆地，巴基斯坦境内俾路支（Baluchi）分离主义分子和圣战分子会在此地进行跨境攻击。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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