打印 伊朗汽车炸弹攻击 至少4死 此内容发布于2018年12月6日 上午3:05 最后更新 - 2018年12月6日 -03:05 （法新社德黑兰6日电） 伊朗官方媒体报导，东南部港市查巴哈（Chabahar）今天发生汽车炸弹攻击，至少4人丧命。 伊朗国营电视台报导，这起「恐怖攻击」事件并造成数人受伤。伊朗通讯社（IRNA）表示，这是汽车炸弹引爆。 这起攻击事件发生在希斯坦-巴鲁车斯坦省（Sistan Baluchistan），当地长期以来是冲突引爆地，巴基斯坦境内俾路支（Baluchi）分离主义分子和圣战分子会在此地进行跨境攻击。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之） Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体