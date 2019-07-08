此内容发布于2019年7月8日 上午10:35

（法新社德黑兰/布鲁塞尔8日电） 伊朗今天不顾欧洲联盟强力劝阻，宣布已将提炼浓缩铀纯度提高到4.5% 以上，远超过2015年达成的伊朗核子协议所规定上限3.7%。欧盟将等待评估报告再决定下步行动。

半官方的「伊朗学生通讯社」（ISNA）报导，伊朗原子能组织发言人卡马万迪（Behrouz Kamalvandi）表示：「伊朗浓缩铀纯度今天上午已突破4.5%。…这种纯度完全满足伊朗发电厂燃料所需。」暗示伊朗可能将暂时维持这样的纯度。

伊朗昨天已表明，将在「数小时内」突破核子协议的浓缩铀纯度上限。欧盟今天稍早表示，对于伊朗计画的行动感到「极度担忧」，并呼吁伊朗悬崖勒马。

欧盟发言人柯契姜琪克（Maja Kocijancic）告诉记者：「我们强烈要求，伊朗停止和扭转所有不符合『联合全面行动方案』（JCPOA，即伊朗核子协议）承诺的活动。」

按协议，伊朗同意让自身核子活动受到严格限制，以换取减轻制裁惩罚。但自从美国总统川普去年5月单方面退出协议，并恢复对伊朗实施伤害重大的制裁，伊朗已在5月宣布有意降低遵守核协议程度。

协议其余签约国家英国、法国、德国、俄罗斯和中国都表示，这份协议是让伊朗停止发展核武的最佳方法。

柯契姜琪克今天表示，欧盟将等待联合国（UN）原子能当局提出的报告，再徵询协议其他签约国的意见，才会决定接下来行动。

英、法、德为挽救伊朗核子协议，曾创设名为「支援贸易通汇工具」（INSTEX）的特殊机制，让各方能避开美国制裁和伊朗继续做生意。但机制已创立6个月却还未开始运作，使得德黑兰对于欧洲无法采取有效行动，挫折感日益强烈。

一名欧盟消息人士透露，布鲁塞尔官员认为，伊朗宣布要调高浓缩铀纯度，是想施压西方加强协助。「伊朗目前国内情势极度困难，已快要失去所有物资供给。他们想继续保住协议，但也想要得到承诺会给他们的好处。」

消息人士还说，伊朗已采取的违反协议行为，包括提高浓缩铀纯度和突破铀储量上限，都可以逆转。但若伊朗将浓缩铀纯度提高到5%以上，情况恐怕会更严重。

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