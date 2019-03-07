（法新社伦敦7日电） 英国今天以缺乏正当程序和管道接受医疗为由，准予扎哈里雷克里夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）「外交保护」，这名拥有英国、伊朗双重国籍女性2016年即被关押于德黑兰。

法新社报导，英国外交大臣韩特（Jeremy Hunt）在声明中表示：「我今天决定，英国会迈出极度不寻常的一步，行使外交保护。」「这代表英国政府正式认知，她（扎哈里雷克里夫）的医疗未符合伊朗在国际法下应尽义务，让此事升级成国与国的议题。」

根据英国外交部，外交保护是鲜少使用的机制，允许各国代表公民在他国遭受不公正对待时寻求保护。

韩特表示，他「并非轻易做出这个决定」，而是考量扎哈里雷克里夫在3年关押时间里，经历「令人无法接受的待遇」。他说：「我们甚至尚未能取得她亟需的医疗待遇，尽管事实并非如此。」

扎哈里雷克里夫受健康问题所苦，包括经历乳癌检测及一连串恐慌发作，让她的情绪状态在监禁期间不断恶化。

扎哈里雷克里夫是汤森路透基金会（TRF）专案经理，她2016年4月带女儿拜访伊朗家人后遭捕。她在同年9月依煽动叛乱被判处5年徒刑。

扎哈里雷克里夫、汤森路透基金会以及英国政府始终都坚持否认对她的指控。

韩特表示，他今天的决定是「一项重要外交步骤」，示意德黑兰的「行为完全错误」。但他也承认，这「不太可能是个可以一夜带来结果的魔法棒」，并再度呼吁将她释放。

扎哈里雷克里夫的丈夫理查．雷克里夫（Richard Ratcliffe）自2017年起，便不停游说韩特与前外交大臣强生（Boris Johnson）向他的妻子提供外交保护。

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