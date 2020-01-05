此内容发布于2020年1月5日 上午5:05

（法新社德黑兰5日电） 美国3日在伊拉克首都巴格达发动空袭，击杀伊朗革命卫队圣城部队指挥官苏雷曼尼。数以千计伊朗民众今天挤满西南部城市阿瓦兹街道，��胸哭泣迎接他的遗体返国，悼念这位伊朗将领。

美国3日以无人机空袭巴格达国际机场，击杀62岁的伊朗革命卫队圣城部队（Quds Force）指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani），使伊朗举国大为震惊。

苏雷曼尼曾在1980年代伊朗与伊拉克的战争中指挥部队作战，并在担任圣城部队指挥官期间，主导德黑兰的海外秘密军事行动，因此，他被许多人视为英雄。

国营伊朗伊斯兰共和国广播电视台（IRIB）报导，苏雷曼尼的遗体今天运回伊朗阿瓦兹（Ahvaz），数以千计民众前往迎接哀悼。半官方的伊朗学生通讯社（ISNA）报导，大批民众聚集挤满当地街道。

空拍画面显示，群众挤进莫勒维广场（Mollavi Square），以及阿瓦兹下城区周围街道，当中有什叶派人士高喊「打倒美国」，有人举着象徵「烈士」之血的伊朗国旗，还有人手拿苏雷曼尼的画像。

伊朗国营电视台报导：「孩童、青少年、退伍军人、（两伊战争）烈士的家人，以及（在叙利亚）殉难人士的守护者都来了，这是这场仪式光荣的一刻。」

伊朗学生通讯社报导，几名国会议员在首都德黑兰召开例会时，高喊「打倒美国」，口号喊了几分钟。

伊朗国会议长拉里加尼（Ali Larijani）说：「川普，听好，这是伊朗的声音。」

苏雷曼尼和其他5名伊朗人的遗体是在黎明前抵达阿瓦兹机场。这些人皆为伊朗革命卫队成员，都在美军空袭行动中丧命。

伊拉克民兵组织「人民动员」（Hashed al-Shaabi）次长穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）同在空袭中丧命，他的遗体也与苏雷曼尼等人一起抵达伊朗。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

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