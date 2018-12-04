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此内容发布于2018年12月4日 下午9:05 最后更新 - 2018年12月4日 -21:05

（法新社纽约联合国总部4日电） 美国今天敦促联合国安全理事会谴责伊朗试射中程弹道飞弹，并说这次试射「危险且令人忧心」，已违反联合国决议。

联合国今天应法国和英国的要求，举行闭门会议。英国和美国指控伊朗1日进行弹道飞弹试射。

英法坚称伊朗试射飞弹违反2015年签订的伊朗核协议，美国同样秉持坚定立场认为伊朗公然违反联合国决议。

美国驻联合国大使海利（Nikki Haley）在声明中表示，「伊朗近期的飞弹试射危险且令人忧心，但不令人意外」，她也强调：「国际社会不能对于伊朗每次公然违反联合国决议坐视不理。」

她说：「如果安理会严正追究伊朗的责任，并执行我们的决议，那我们至少可以一致谴责这次飞弹试射的挑衅行为。」

另外，英国驻联合国大使皮尔斯（Karen Pierce）会前告诉媒体，伊朗的行为违反安理会2231号决议，这已涉及到安理会。她说：「我们需要知道究竟发生什么事，然后再就如何定调做出判断。」

伊朗始终坚称飞弹试射完全出于防御目的，而非以搭载核武器为目的，这项说法也获得俄罗斯在安理会支持。

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