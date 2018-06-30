下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月30日 下午10:05 最后更新 - 2018年6月30日 -22:05

（法新巴黎30日电） 美国总统川普的亲近盟友今天表示，美国对伊朗再祭制裁后，伊朗国内抗争频仍，很可能会改朝换代，前纽约市长朱利安尼更直言，使伊朗政权更替正是川普的目标。

在法国巴黎一场会议上，朱利安尼（Rudy Giuliani）和前美国众院议长金瑞契（Callista Gingrich）也告诉伊朗成千上万的反对派支持者，川普须施压那些无视美国重新祭出制裁、仍寻求和德黑兰当局进行商务往来的欧洲国家。这场会议由总部设在巴黎的流亡反对派团体伊朗全国抵抗委员会（NCRI）主办。

金瑞契告诉「自由伊朗」（Free Iran）：「达到区内安全的唯一方式，就是将独裁统治换成民主政权，而这得是我们的目标。」「自由伊朗」由流亡的反对派组织而成，在伊朗被禁的前反抗团体「人民圣战组织」（People 's Mujahedin）也在其中。

他强调，自己不为川普团队代言，但又说：「在我看来，政权要是真的更替，他们应该会额手称庆。」

金瑞契说他不支持提供伊朗的反抗人士武装，并表示美国退出2015年德黑兰与各方达成的核子协议后，川普应加重更多制裁。

金瑞契也抨击那些想方设法、要让国内公司在美国制裁罚款威胁下，继续于伊朗运作的国家。

金瑞契说：「我们需要一套做法，让不愿支持自由民主的欧洲政府感到羞愧。」「我们得坚持要他们再度参与制裁。」（译者：梁元龄/核稿：郑诗韵）

Neuer Inhalt Horizontal Line