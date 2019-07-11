此内容发布于2019年7月11日 上午5:35

（法新社德黑兰11日电） 伊朗革命卫队新闻网站赛帕新闻（Sepah News）报导，伊朗革命卫队今天否认其试图在荷莫兹海峡（Hormuz Strait）拦截一艘英国油轮。

伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）发声明表示：「过去24小时并未与任何外国船只发生对峙，包括英国船只。」

英国今天指出，3艘伊朗船只试图「妨碍」英国一艘油轮「通过」波斯湾水域，迫使英国皇家海军巡防舰蒙特罗斯号（HMS Montrose）介入。

伊朗革命卫队声明表示，如果他们奉令查扣外国船舰，将会「立即、果断且迅速」采取行动。

伊朗一艘油轮4日在英国海外领地直布罗陀（Gibraltar）外海遭英国扣押。

那艘长330公尺、能载运200万桶石油的Grace 1油轮在直布罗陀遭警方与海关官员拦截扣押，此举获英国皇家海军陆战队一支行动小组协助。

伊朗谴责扣押是「非法拦截」，但直布罗陀官员表示，据信那艘船载运的货物是要运往叙利亚，而叙利亚正面临欧洲国家祭出的相关制裁。

伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）昨天警告英国，这项「愚蠢行径」将会招致「后果」。

伊朗国营电视台播出罗哈尼向内阁发表谈话说：「我要让英国知道，你们（在海上）挑起不安，之后必会察觉其后果。」

伊朗国防部8日矢言，会对英国举动做出回应。

伊朗国防部长哈塔米（Amir Hatami）称此举是海盗行径，他表示，「我们绝不会容忍，也不会没有回应」。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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