此内容发布于2019年6月20日 下午11:05

（法新社华盛顿20日电） 伊朗今天表示，已在境内水域寻获一架美国无人侦察机部分残骸，将把本案提交联合国，证明无人机当时确实侵入伊朗领空。

伊朗外交部长查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）今天晚间宣布，无人机部分残骸已在伊朗水域寻获，德黑兰当局将把此案送交联合国，证明无人机侵犯伊朗领空才遭击落，和美方说词不同。

查瑞夫：「我们不求战，但是会坚定捍卫我们的领空、领土和领海。」

查瑞夫也提供无人机座标位置，以佐证德黑兰当局的说法。

他推文说：「美国无人机于0时14分在阿拉伯联合大公国以匿踪模式起飞，并侵犯伊朗领空。无人机4时5 分遭锁定，座标位置北纬25度59分43秒、东经57度2分25秒，接近库耶莫巴拉克（Kouh-e Mobarak）。」

「我们已寻获这架在『我方』水域遭击落的无人机部分残骸。」

不过五角大厦公布的无人机飞行路径图显示，无人机在伊朗水域外上空飞行，当中一张照片显示，无人机遭击落时座标位置北纬25度57分42秒、东经56度50分22 秒。

伊朗致函联合国安理会和联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres），抗议美军对伊朗领土完整性做出「危险和挑衅举动」。

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