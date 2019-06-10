此内容发布于2019年6月11日 上午12:20

（法新社德黑兰10日电） 伊朗外交部长查瑞夫今天针对藉美国制裁向伊朗发动「经济战」的后果提出警告，说执行和支持这项政策者无法预期能「保持安全」。

查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）与德国外长马斯（Heiko Maas）在德黑兰召开联合记者会说：「人们不能指望以经济战继续对抗伊朗人民，也无法预期那些发动和支持这类战争者仍可保持安全。」

查瑞夫说：「让这个地区紧张局势降温的唯一办法就是停止经济战。」他也提到，德国和欧洲联盟可望在缓和局势方面扮演「重要角色」。

伊朗2015年与英国、中国、法国、德国、俄罗斯和美国签署具有里程碑意义的核协议，以限制核计画换取国际社会解除制裁。

德黑兰当局说，美国总统川普政府退出核协议后，对伊朗祭出一连串制裁，发动「经济战」。

马斯说，德国会竭尽所能，确保紧张情势不会继续升温。

马斯说：「叙利亚和叶门战火频仍，所幸这里并未发生。」「我们愿意竭尽全力」，让伊朗「保持在这样的状态」。

马斯和查瑞夫表示，他们针对核协议的未来和地区问题进行讨论。查瑞夫说：「我们进行了一场严肃、坦诚且费时的讨论。」

马斯会晤查瑞夫前坦承，德黑兰如今「较难取得」他们希望从核协议获取的经济益处，但他也呼吁伊朗彻底遵守核协议。

根据伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）办公室发表的声明，罗哈尼也与马斯会面，并敦促欧盟「采取具体而严肃的行动」来「维护」核协议。

国际原子能总署（IAEA）署长天野之弥（Yukiya Amano）说，伊朗如今正在生产比过去更多的浓缩铀，但目前还不清楚何时会达到协议中规定的库存限制。IAEA负责监督伊朗遵守核协议的情况。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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