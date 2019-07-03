此内容发布于2019年7月3日 上午8:05

（法新社马尼拉3日电） 菲律宾前第一夫人伊美黛今天在一座体育馆举办大型派对，与大约2500名亲友及支持者庆祝她90岁大寿。但用餐后，有260人出现晕眩和上吐下泻等疑似食物中毒症状紧急送医。

菲律宾红十字会会长高登（Richard Gordon）表示：「民众抱怨有晕眩和呕吐症状，我们的救护车随后将他们送至医院。他们显然是食物中毒。」菲国卫生部长杜克（Francisco Duque）指出，身体不适者总共约260人。

根据报导，庆生会节目包括歌舞和演说，与会者可拿到上有伊美黛姓名的纪念瓶装水和用塑胶容器盛装的盒餐，餐点包括饭、水煮蛋和菲律宾传统料理酱醋酸味鸡Adobo。

寿星伊美黛（Imelda Marcos）目前未传出身体不适。

她的女儿、新任参议员艾米．马可仕（Imee Marcos）透过脸书（Facebook）直播，向庆生会上未出现不适症状宾客喊话说：「食物或许腐败，但我们坚定如初。」

伊美黛是菲律宾前总统马可仕（Ferdinand Marcos）的遗孀，幼时贫寒，成年后结识政坛新星马可仕，不到两周就闪电结婚。两人入主马拉坎南宫后，过起奢华生活，伊美黛的私人收藏就包括大量珠宝、艺术品和3000多双鞋。

去年11月，菲国法院判决伊美黛贪污罪成立。她恐面临数十年有期徒刑，上诉期间获准交保。

伊美黛有多案在身，被控在身为第一夫人期间，将贪污取得的约2亿美元汇出至事先成立的数个瑞士基金会。

1986年，菲国民众和平推翻马可仕家族的统治，马可仕和亲信被控盗取民脂民膏约100亿美元。

尽管马可仕和家人被迫在垮台当年流亡美国夏威夷州，他本人也在1989年客死异乡，伊美黛和子女们近年却强势回归菲国政坛，不但与总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）关系良好，也纷纷担任民选高阶公职。

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