此内容发布于2019年3月19日 下午8:05

（法新社芝加哥19日电） 美国休士顿市一座化学工厂爆发猛烈大火，滚滚黑烟今天笼罩部分地区，消防人员仍在奋力扑灭延烧一整天的火势。

这场火灾17日在洲际码头公司（Intercontinental Terminals Company, ITC）工厂爆发后，产生的橘红色火焰与黑色烟雾笼罩德州。

这座位于郊区鹿园（Deer Park）的化学工厂，制造用于汽油混合物和油漆稀释剂的化学物品。

官员稍早表示，火势要到明天才有办法扑灭。但休士顿所在的哈立斯郡（Harris County）官员说，目前没有扑灭火势的「确切时间表」。哈利斯郡官员希达哥（Lina Hidalgo）在记者会上说：「火势不断变化。」

担忧的居民看到黑色烟雾蔓延整区，向政府机构表达他们的忧虑。有关当局一再安抚大众，跟他们说危险性很低。

希达哥说：「（浓烟）聚集在很高的地方，现在对空气品质造成的影响还没有很高且无法测量。我们没有测到需要发布警报的程度。」

根据哈立斯郡公共卫生部，在工厂焚烧的化学制品可能会引发咳嗽、呼吸困难，以及眼睛、鼻子与喉咙刺痛、头痛、恶心或头晕。

官员昨天关闭附近学校，但在看到空气品质报告没问题后，今天让学校恢复开放。

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