众多亚兹迪女性仍受害 和平奖女斗士吁国际援助

（法新社奥斯陆10日电） 荣获今年诺贝尔和平奖的亚兹迪族（Yazidi）运动人士穆拉德今天领奖时发表演说，恳求国际社会协助解救数以百计仍遭圣战士挟持的妇女和少女。她说，这世界必须保护她的族人。

曾是伊斯兰国（IS）性奴隶的穆拉德（Nadia Murad）在奥斯陆的颁奖典礼上表示：「保护亚兹迪族和世界上所有脆弱的少数民族，是国际社会的责任。」

25岁的穆拉德和刚果民主共和国医师穆克维格（Denis Mukwege）共享今年诺贝尔和平奖荣耀。穆克维格20年来在饱受战火蹂躏的刚果民主共和国东部地区治疗被性侵的女性，并帮助她们走出创伤。

诺贝尔委员会（Norwegian Nobel Committee）主席瑞斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）今天表示，穆拉德和穆克维格是「当今世界最强大呼声中的两股力量。…尽管两人背景大不相同，但为正义而战使他们有了交集」。

当瑞斯-安德森描述亚兹迪族遭遇的苦难时，穆拉德潸然泪下。

她在受奖演说中还表示，「在21世纪，在全球化和主张人权的时代」，仍有数以千计的亚兹迪妇女和少女遭到绑架、性侵和交易。这群约3000名的女性仍下落不明。

穆拉德说：「每天都有年华正盛的少女遭到买卖、俘虏和性侵。全球195个国家领袖却未被触动良心来解救这些女孩，令人难以置信。」

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