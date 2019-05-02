此内容发布于2019年5月2日 下午11:35

（法新社华盛顿2日电） 美国马里兰州巴尔的摩市长皮尤（Catherine Pugh）今天突然请辞。上周皮尤的住宅与办公室遭到联邦调查员搜查，这是调查皮尤几件财务交易案的一环。

69岁的皮尤为民主党籍，曾任州议员，她今天透过律师宣读声明，为伤害了巴尔的摩市的形象而道歉。律师也宣读皮尤的正式辞职信。

皮尤自4月1日称罹患肺炎请假就医后，就很少公开露面。她请辞生效后，由巴尔的摩市议会主席杨恩（Bernard Jack Young）为代理市长。

「巴尔的摩太阳报」（Baltimore Sun）自3月中旬开始一系列调查报导皮尤的财务交易案，美国联邦调查局（FBI）和国税局人员于4月25日搜查皮尤住宅与办公室。

报导指出，皮尤销售自己出版的儿童书籍「健康霍利」（Healthy Holly），至少收取马里兰大学医疗系统（University of Maryland Medical System）50万美元，而皮尤本身是马里兰大学医疗系统的董事会成员。

皮尤在3月28日的记者会上，起初还为书籍买卖作辩解，称这是「令人遗憾的错误」。两天后，她宣布请假一段时日，说她罹患肺炎。

对所属市长的请辞，马里兰州长霍根（Larry Hogan）在推特上表示：「这是正确决定，很明确地，市长无法再有效领导，联邦与州政府的调查必须持续下去，也会继续揭露真相。」（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

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