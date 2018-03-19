下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月19日 上午4:50 最后更新 - 2018年3月19日 -04:50

（法新社首尔19日电） 媒体报导，北韩目前正与美国和瑞典讨论释放3名囚禁于北韩的美国人。在北韩与美国及南韩计画举行的峰会登场之前，外交动作频频。

报导指出，韩裔美国人金东哲（Kim Dong-Chul）、金学成（Kim Hak-Song）与金相德（Kim Sang-Duk）各自被控对北韩犯下未具体说明的「敌意行径」，北韩、美国和瑞典透过多重管道讨论释放他们的事宜。近两周前，美国总统川普同意会晤北韩领导人金正恩。

总部位于首尔的文化广播公司（MBC）昨天报导，针对释放上述3人，平壤与华府「实际上已达成」最终协议。

据报导，一名未具名南韩外交消息人士表示：「他们正在敲定有关释放日期的细节。」

这名消息人士表示，协商是由北韩驻联合国使节团及美国国务院所促成。这项非官方的联系管道被称为「纽约管道」（New York channel）。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，北韩外交部长李勇浩与瑞典外长华尔史特龙（Margot Wallstrom）在长达3天的斯德哥尔摩会谈也曾谈论释放金东哲、金学成与金相德相关事宜。会谈于17日结束。

Neuer Inhalt Horizontal Line