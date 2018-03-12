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此内容发布于2018年3月12日 下午10:05 最后更新 - 2018年3月12日 -22:05

（法新社纽约12日电） 美国纽约大都会歌剧院今天表示，调查发现有「可信证据」证明，长期合作的传奇指挥家詹姆斯．李汶（James Levine）性侵年轻音乐家，歌剧院已终止与他的关系。

李汶遭控性侵的传闻首度曝光后，纽约大都会歌剧院（Metropolitan Opera）已于去年12月将他停职。李汶以音乐总监身分指导纽约大都会歌剧院40年。

纽约大都会歌剧院表示，已终止李汶的荣誉总监职位。李汶于2016年退休，但在去年丑闻爆发前，仍经常上台指挥。

纽约大都会歌剧院在声明中说：「调查发现可信证据，指向李汶任职于大都会歌剧院前与任职期间，曾涉嫌滥权性侵与做出性骚扰行为。」声明又说，歌剧院已经终止与李汶的关系。

然而，在美国日益关注男人倚仗权势性侵时，大都会歌剧院遭批评，在李汶流传已久的性侵指控跃上头版前，歌剧院本可采取行动反制，但不仅没这么做，事件爆发后，也还忙着撇清。

大都会歌剧院说：「任何声称大都会管理成员或董事会参与掩盖相关议题资讯的指控或传闻，都是毫无确实根据的。」

大都会歌剧院跟许多美国大型音乐机构一样，在支撑财务上持续遭遇挑战，迅速与沾上丑闻的李汶切割。

大都会歌剧院已任命年轻的法裔加拿大籍指挥家亚尼克．聂泽赛金（Yannick Nezet-Seguin）担任李汶的接班人，将在下一季出任音乐总监。

74岁的李汶遭数名年轻音乐家指控性侵，发生在他们还是学生，而李汶是极富魅力的客座教师时，多数案件可追溯至数十年前。

根据「波士顿环球报」（The Boston Globe）本月刊出的调查报导，克里夫兰音乐学院（Cleveland Institute of Music）校友称李汶是邪教般人物，不只诱拐他们发生性行为，还控制他们的生活。

波士顿环球报引述校友说法报导，李汶约他们出来见面时，都会施压他们切断与外界的连结，并要求承诺效忠于他。

小提琴手伊夫奇（Albin Ifsich）自称20岁时遭李汶狼爪荼毒，他告诉波士顿环球报：「我以为性是为了让我进步、让生活变得更好。显然事情不是如此，但我们却在受诱导下这么相信。」

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