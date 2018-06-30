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此内容发布于2018年7月1日 上午1:05 最后更新 - 2018年7月1日 -01:05

（法新社华盛顿30日电） 美国驻爱沙尼亚大使梅维尔（James Melville）7月将从国务院退休，据传他曾表示，此举是受到总统川普的嘲弄和对待欧洲盟友的态度所驱使。

梅维尔宣布辞职后，北大西洋公约组织（NATO）7月11至12日将在布鲁塞尔举行高峰会。川普声称欧洲以国防支出不足为由剥削美国的说法，已让北约会议蒙上阴影。

美国驻塔林（Tallinn）大使馆说，梅维尔将在7月底结束在爱沙尼亚的3年任务后退休。

不过，美国「外交政策」（Foreign Policy）杂志率先披露，梅维尔在私人脸书贴文说，川普伤人的恶语令他备感挫折，因此决定「离开的时候到了」。

川普据报最近曾对西方领袖表示，北约联盟「跟北美自由贸易协定（NAFTA）一样糟糕」，而NAFTA正是川普扬言要撕毁的协定。

根据外交政策杂志，梅维尔在脸书贴文中说：「外交官的DNA编定要支持政策，而我们从一开始就被教育，倘若来到无法再支持政策的那一刻，特别是担任领导阶层时，就该走上辞职这条高尚的路线。」

在外交单位服务33年的梅维尔写道：「我曾为6位总统和11位国务卿效力，我从没真正想过，有一天会碰上那一刻。」

梅维尔据报在贴文中说：「总统说欧盟（EU）『设计利用美国，攻掠我们的小猪扑满』和『北约跟NAFTA一样差劲』，这不仅与事实不符，更向我证明是时候离开了。」（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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