此内容发布于2019年8月3日 下午6:20

（法新社华盛顿3日电） 纽约客周刊2日报导，美国总统川普上个月邀请伊朗外交部长查瑞夫至白宫会谈，但查瑞夫未答应。当时美国和伊朗间的紧张对峙达到最高峰。

纽约客周刊（The New Yorker）报导，在川普准许下由美国参议员保罗（Rand Paul）提出的这项邀请，目前尚未被接受。伊朗外长查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）表示，这得由德黑兰当局决定是否接受。

白宫和美国国务院都未就法新社的置评要求做出回应。

报导称，查瑞夫告诉纽约客，他不想要那种白宫会谈，仅供媒体拍个照，会后再发表两页声明。

即使川普不断炮轰德黑兰当局是贪腐、无能且危险政权，对区域安全和美国利益构成威胁，但川普先前曾多次公开表明，他愿意与伊朗人举行会谈。

川普去年宣布，美国退出目的是抑制伊朗核计画的国际协议，并恢复对伊朗实施制裁，甚至本周对伊朗外长查瑞夫祭出制裁，试图藉此迫使德黑兰重新谈判伊朗核协议。

报导称，保罗花数周时间安排与查瑞夫会晤，并于7月15日在纽约与查瑞夫商谈时，转达川普邀请他赴白宫会谈。

报导又说，在一小时商谈期间，查瑞夫提出终结核子僵局以及化解川普疑虑的各种途径。

由于油轮接连遭攻击、伊朗击落美国无人侦察机以及随后美国也宣称击落伊朗无人机，波斯湾紧张局势于6月和7月急遽升高。

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