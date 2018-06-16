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此内容发布于2018年6月16日 上午4:05 最后更新 - 2018年6月16日 -04:05

（法新社华盛顿16日电） 媒体报导，美国总统川普在G7峰会一连串古怪发言惹得出席领袖不快，他告诉日本首相安倍晋三，他可以把2500万墨西哥人送到日本，还对法国总统马克宏说，恐怖分子都在巴黎。

川普突然拒绝背书联合公报，还炮轰地主国加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）后，七大工业国集团（G7）峰会在混乱中落幕。

美国「华尔街日报」（WSJ）引述在场的欧洲官员报导，川普在会场一连串从贸易、恐怖主义到移民等议题的发言，让各国领袖感到惊愕。

欧盟官员表示，川普在说到欧洲面临移民这个令人头痛的问题时，他转向日本首相说：「晋三，你没这个难题，但我可以把2500万墨西哥人送到日本，你很快就会下台。」此时会议室内出现一股怒气。

这名欧盟官员又说，当议题转向伊朗和恐怖主义时，川普将矛头指向法国总统马克宏（Emmanuel Macron）：「艾马纽（马克宏），你必须了解这些事，因为所有恐怖分子都在巴黎。」

欧盟执委会主席荣科（Jean-Claude Juncker）也被流弹扫到，一再被川普说是「残酷杀手」，提到欧盟的反托拉斯和税务当局对美国科技公司开铡，处以数十亿美元计的罚款。

严重贸易分歧主导G7峰会议题，针对川普威胁对输美钢铝课徵巨额关税，这些世界大型经济体的领袖一个接一个挺身对抗。

川普拒绝为联合声明背书后，川普和他的幕僚还攻击加拿大总理杜鲁道「不诚实」和「背叛」。

川普昨天在推特驳斥和G7领袖不合的报导，指责「假新闻媒体」描绘错误的景象，还贴上好几张看似和其他G7领袖处得不错的照片。（译者：刘淑琴/核稿：徐崇哲）

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