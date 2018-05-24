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此内容发布于2018年5月25日 上午12:05 最后更新 - 2018年5月25日 -00:05

（法新社巴黎25日电） 根据一项研究，肥胖住院患者比正常体重的人更容易在传染病中存活，肥胖者似乎有这样的矛盾性好处。

在维也纳举行的欧洲肥胖学术研讨会（European Congress on Obesity），有项针对丹麦1万8000多名病患所做的研究显示，因传染病住院的过重和肥胖病患存活率比一般人多出一倍。

研究人员表示，过重病患「死亡率比正常体重的人低40%，而肥胖病患死亡率则低50%」。

本周稍早，会议上其他研究人员预估，2045年年底肥胖人口将占全球人口的1/4，并警告医疗支出将节节高升。

肥胖与罹患心脏病、高血压、糖尿病和某些癌症风险较高有关，但肥胖已被认定对特定疾病有保护作用，称为「肥胖悖论」（Obesity Paradox）。

今天在会议上发表的另一项研究指出，肺炎住院的肥胖和过重者死亡率比正常体重的人低20%到30%。

这项研究着眼于2013到2014年美国1000多间医院，住院治疗肺炎将近170万名患者的纪录。

声明表示：「与不使用呼吸器（较不严重案例）正常体重者相比，过重者存活率多23%，而肥胖者则多29%。」

使用呼吸器对照组的存活率为多21%和30%。

身体质量指数（BMI）等于或超过25被视为过重，超过30是肥胖。健康的身体质量指数介于18.5到24.9。（译者：叶俐纬/核稿：陈昱婷）

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