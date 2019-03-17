此内容发布于2019年3月17日 下午11:05

（法新社纽约17日电） 「西雅图时报」今天报导，美国联邦航空总署（FAA）将大部分安全评估工作委托给波音公司，而波音回报当局的分析结果有重大缺陷。FAA今天表示，认证过程遵守标准程序。

FAA今天婉拒就「西雅图时报」（The Seattle Times）报导置评，指出各项调查仍在进行中。FAA在致法新社的电子邮件中说，署内在认证波音737 MAX系列客机上遵守「标准」程序。

西雅图时报报导是根据直接参与评估或知情的前任与现任工程师访谈。报导说，FAA将部分认证作业交给波音工程师，包括「操控特性增益系统」（MCAS）认证作业。

波音737 MAX 8客机因在短短5个月内接连发生两起致命空难，先后夺走189和157条人命，引发安全疑虑，全球多国纷纷下令禁飞。

衣索比亚运输部长摩吉斯（Dagmawit Moges）今天表示，衣索比亚航空本月10日失事客机黑盒子数据显示，这起空难与去年10月印尼狮子航空坠机事故有着「明显相似处」，「两架飞机都在起飞后不久坠机，坠机前都通报有不规律的爬升和下降，飞行速度也有波动的情形」。

波音737 MAX 8是相对新的机型，2017年5月才开始服役，希望藉由这款飞机与空中巴士（Airbus）A320 Neo竞争市场。

据西雅图时报报导，波音回报FAA的原始安全分析有「数处重大缺陷」。报导说，波音当时匆促进行认证作业就是为了赶上空巴。

西雅图时报还说，早在11天之前，也就是衣航发生空难之前，就把报导内容告知波音和FAA，但记者都没有接获回应。

FAA在预算减少情况下，2009年起将部分认证作业委托给飞机制造商或外部专家，这个程序称为机构委任授权（Organization Designation Authorization, ODA） 。

FAA今天为自家作法辩护，坚称737 MAX系列必须通过多项测试和审查后才授权飞行。FAA说，这系列飞机的设计经常受检，都经过地面和飞行测试，而且谘询过其他民航当局，以确保「飞机符合FAA标准」。

波音致西雅图时报的声明说：「FAA在MAX认证期间考量过MCAS操作参数和最终构型，而且断定符合所有认证和监管规范。」

声明说，认证程序有「一些明显的不当描述」，但没有进一步说明。

Neuer Inhalt Horizontal Line