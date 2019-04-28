此内容发布于2019年4月28日 下午10:50

（法新社纽约28日电） 消息人士表示，美国监管当局去年发现波音737 MAX客机的防失速系统有问题，曾考虑停飞部分737 MAX客机，但最终没这么做。相关系统问题如今疑为导致近期两起致命空难的主因。

印尼狮子航空（Lion Air）和衣索比亚航空（Ethiopian Airlines）去年10月和今年3月相继发生坠机事故，调查人员将矛头锁定失事客机的「操控特性增益系统」（MCAS）防失速系统。

消息人士说，美国联邦航空总署（FAA）检查员去年发现波音（Boeing）将提醒驾驶舱人员的MCAS故障警示灯预设为关闭状态。

这名消息人士还说，这些检查员负责监督旗下拥有最多架737 MAX客机的西南航空公司（Southwest Airlines）。西南航空当时拥有由34架波音737 MAX客机组成的机队。

西南航空发言人说，在狮航发生空难造成机上189人全数罹难前，波音让「所有MAX系列客机的（警示灯）显示皆可运作」，无论驾驶舱人员是否晓得它们处于开启或关闭状态。

她说，波音在狮航空难发生后才告诉西南航空，「除非明确设定为开启，否则警示灯预设为关闭」。

检查员当时发现波音选择将故障警示灯列为非必须的可选配项目，启动要额外付钱，并将警示灯预设为关闭，交机给西南航空时也只字未提。

消息人士说，检查员曾考虑建议暂时停飞737 MAX客机，以便研究驾驶这款客机的机师是否需要为此接受额外训练。

消息人士说，他们最后决定不了了之，也没将讨论细节呈报给FAA高阶官员。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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