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此内容发布于2018年2月10日 下午4:50 最后更新 - 2018年2月10日 -16:50

（法新社华盛顿10日电） 纽约时报报导称，一名神秘俄罗斯人兜售美国国安局遭窃网路武器以及不利于美国总统川普的资讯，去年向美国情报人员诈骗10万美元得逞，美国中央情报局今天断然驳斥此报导。

美国中央情报局（CIA）鲜少发表任何评论，这次却出面否认「纽约时报」（The New York Times）以及专门报导国安议题线上期刊The Intercept的类似报导。

法新社收到的CIA声明说：「有关CIA遭诈骗10万美元的虚构报导，明显不实。从事诈骗的人是黎森（James Risen）和罗森柏格（Matt Rosenberg）。」CIA指的是撰写此报导的纽约时报记者罗森柏格以及The Intercept类似报导的作者黎森。

美国总统川普则发推文赞同指出，纽约时报的报导显示，有必要「抽干华盛顿沼泽」（drain the swamp in Washington）。

纽时报导称，CIA干员去年竭力试图从俄罗斯人手中买回美国国安局（NSA）遭窃的秘密骇客工具，且俄罗斯人一再兜售有关川普的黑资料。据称兜售者索取100万美元报酬，从最初要求约1000万美元迅速降价。

报导称，仍怀疑兜售者是否真正握有所宣称资料的美国情报人员，仅支付10万美元充当头期款。最终这项交易于上个月破局，因为那名俄罗斯人未能交出美方想要的NSA物件，且有关川普的黑资料，要不是早就已知就是不可靠。

川普今天提及纽时报导指称一名俄罗斯人把有关他的假机密卖给美国，据称还从1000万美元降价至100万美元。川普发推文表示：「我希望人们如今正领悟和理解到底发什了什么事。一切都将水落石出--抽干（华府）沼泽！」

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