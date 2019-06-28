此内容发布于2019年6月28日 上午2:35

（法新社大阪28日综合外电报导）法国总统府消息人士今天透露，华府不顾欧洲联盟（EU）国家强烈反对，正施压20国集团（G20）盟国，拒绝让峰会最后声明包含对抗气候变迁的相关强力文字。

法新社报导，G20国家领袖正在日本大阪举行为期2天高峰会。一名法国总统府人士在大阪告诉记者：「有3、4个国家正遭到美国施压，以冲淡这类讯息。」

消息人士拒绝透露美国锁定哪些国家。不过，新总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）带领的巴西和产油大国沙乌地阿拉伯，皆对气候变迁议题持怀疑态度。

气候变迁料成为这回G20峰会最大争议之一。欧洲强烈反对淡化前些回合G20峰会声明中相关内容，美国则反对对他们计画退出的巴黎气候协定提供任何背书。

近几年在G20中的19国愿替支持巴黎气候协定的文字背书，而美国则加入自身计画退出巴黎协定的文字，才克服达成结论的障碍。

消息人士表示：「这是我们在汉堡（Hamburg）和布宜诺斯艾利斯艰难讨论后，好不容易得到的成果，我们至少想在这次峰会确认这个成果。」

但他指出：「美国正尝试淡化这类讯息，并试图拉拢一些国家支持他们的立场。这代表我们可能不再是19对1，而是18对2或17对3，…这令我们无法接受。」

消息人士还说，欧洲国家领袖昨天在峰会场边开会时已同意：「我们无法接受峰会结论冲淡上两回G20峰会所获结果，和弱化巴黎气候协定。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）已表示，峰会结论公报若移除有关巴黎气候协定的文字，会是踩到巴黎的「红线」，他威胁将拒绝签署。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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