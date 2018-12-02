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此内容发布于2018年12月3日 上午12:20 最后更新 - 2018年12月3日 -00:20

（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普的非正式顾问史东（Roger Stone）今天否认与川普谈过未来可能动用总统特赦权一事。据说调查「通俄门」的检方开始紧盯史东，要是起诉，外界揣测史东会向老友川普求助。

据报导，史东也否认在2016年总统大选期间，与揭密网站「维基解密」（WikiLeaks）创办人亚桑杰（Julian Assange）有过任何联系。

维基解密当时公布一大批骇客从民主党阵营取得的电子邮件，显然意图影响川普对手希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）选情。

史东和熟人柯希（Jerome Corsi）疑似事先就知道维基解密会公布电邮。据传史东当年曾指示柯希去厄瓜多驻伦敦大使馆找亚桑杰取得待发的电邮。

史东告诉美国广播公司（ABC）节目「本周」（This Week）：「我没与亚桑杰联络。我们根本不曾有过交流。」

他表示，特别检察官穆勒（Robert Mueller）没找过他。穆勒正在调查川普竞选团队与俄罗斯是否可能串通或合作。

史东被问到如果穆勒起诉他，他是否会希望总统特赦。他回说：「我没讨论过特赦方面的事。」

不过史东坚称，他绝不会作出对老友不利的证词。

他说：「无论如何我都不会作出不利于总统的证词，因为我就得作伪证陷害他。我得编造故事，我才不会去做那种事。」

史东也坚称没有违法。

他说：「我确实会虚张声势并嘲讽民主党人。」他还说：「罪在哪？我在参与政治。」

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