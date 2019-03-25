此内容发布于2019年3月25日 上午5:05

（法新社新喀里多尼亚努美阿25日电） 新喀里多尼亚机场主管表示，美国联合航空一架波音787-900客机今天从澳洲起飞后传出驾驶舱冒烟，转往太平洋上的新喀里多尼亚降落，机上256名乘客均安。

联合航空公司（United Airlines）这架波音（Boeing）787-900客机从墨尔本起飞，目的地是美国洛杉矶，目前已安全降落在法属新喀里多尼亚（New Caledonia）首府努美阿（Noumea）的拉东突塔（La Tontouta）机场。

负责机场营运的新喀里多尼亚商会一名主管表示：「机上乘客冷静下机。似乎有些烟从驾驶舱冒出。」

衣索比亚航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8型客机10日才发生坠机意外，机上所有157人丧生，导致全球暂时停飞同型飞机。

加上印尼的狮子航空公司（Lion Air）去年10月也发生一架737 MAX 8客机失事，造成189人丧命，令人对同型飞机的安全认证产生重大疑虑。

当地法文媒体「喀里多尼亚新闻」（Les Nouvelles Caledoniennes）网站报导，这架联合航空公司客机的座舱氧气罩已自动落下。

新喀里多尼亚电台RRB报导，这起事件无人受伤，所有乘客会在努美阿过夜。这里位在墨尔本东北方2700公里处。（译者：张正芊/核稿：严思祺）

Neuer Inhalt Horizontal Line