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此内容发布于2018年6月6日 下午5:50 最后更新 - 2018年6月6日 -17:50

（法新社伦敦6日电） 英国伦敦市中心12层楼高的文华东方酒店今天失火，浓烟直上云霄。伦敦消防局（London Fire Brigade）出动20辆消防车和大约120名消防队员前往灌救。

酒店疏散房客和人员，人群聚集酒店外头。消防队在当地时间下午3时55分展开灌救，入夜后料将持续救火。

消防局发言人说：「整个伦敦��中心都可看到大火引发的浓烟。火势获得控制后，火灾调查员就会接手了解起火原因。」

酒店发言人表示，一有最新讯息就会对外说明。

五星级饭店文华东方酒店（Mandarin Oriental）先前表示，经将近两年工程后，上周刚完成「115年以来最全面性的整修」。

近200个房间的这家酒店位在骑士桥（Knightsbridge）的哈洛德百货公司（Harrods Department Store）附近，当地属伦敦��中心精华地段。

酒店建筑为爱德华时代风格（Edwardian-style），1902年开幕，1996年被文华东方酒店买下。

50岁目击者伊凡斯（Penelope Evans）当时正要离开哈洛德百货公司，她看到火�m从酒店窜出。

她说：「我看到蔽天浓浓黑烟直上云霄，气味难闻。大家好像很吃惊，赶忙走避离开街道、离开附近区域。」

伦敦救护车局（London Ambulance Service）表示：「我们没有治疗任何病患，但持续在现场待命以防万一。」（译者：何宏儒）

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